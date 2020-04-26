В киевском метро опровергли информацию о возобновлении работы

Вчера распространяли в медиа информацию о том, что метро заработает с 31 мая. Фото: pexels

Никакой информации относительно дат возобновления работы киевской подземки нет.

Новость о возможном возобновлении работы не соответствует действительности, сообщили на сайте метрополитена.

Вчера распространяли в медиа информацию о том, что метро заработает с 31 мая.

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Официальными страницами киевского метрополитена есть сайт, страницы в Facebook и Twitter.

"У нас нет канала в Телеграмм", - отметили в метрополитене.

Накануне появилась информация об открытии метро 31 мая. Отмечалось, что сначала смогут ездить только люди со спецпропуска. На четвертом этапе метро откроют для всех пассажиров. Это может случиться примерно 10 июня.