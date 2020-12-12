Кличко провел жесткий разговор с коммунальщиками

Кличко приказал убрать Киев. Фото: Delo.ua

Мэр Киева Виталий Кличко недоволен работой столичных коммунальщиков.

"Сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА, руководителей коммунальных служб. Разговор был жестким. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают город. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются работающих. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов - сплошной каток", - написал мэр в Telegram

За последние сутки было более тысячи обращений в травмпункты. Больше всего жалоб на неэффективную работу служб на Оболони, Святошино, на Борщаговке и Лесном массиве, указал Кличко.

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"Главам районов подчеркнул, что недоволен их работой. Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран. Иначе будем делать выводы о соответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих служб", сказавл он.

Киевблагоустройству мэр поручил проверить уборку балансовых территорий, закрепленных за частным бизнесом.

"Ключевая задача всех служб - срочно навести порядок в городе. Тем более, что в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, погода не изменится - будут продолжаться дождь и гололедица. Поэтому все службы должны слаженно и эффективно работать. Круглосуточно", - подытожил он.

Сетью активно распространяются фото и видео последствий дождя и мороза в столице. Вчера, 10 декабря, город превратился в сплошной каток. Горожане снимают забавные и в то же время опасные ситуации на дорогах.