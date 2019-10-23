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среда, 23 октября 2019 17:37

Кличко озвучил дату начала отопительного сезона в Киеве

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Кличко озвучил дату начала отопительного сезона в Киеве
Фото: из открытых источников

Отопительный сезон в столице начнется уже 25 октября.

На полный запуск системы теплоснабжения нужно 7-10 дней, поэтому батареи в квартирах киевлян станут теплыми не сразу, сказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире радио "Киев".

"Следующая неделя уже будет холодной, так что послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения — крупнейшая в Европе, и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нам нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября", - сказал Кличко.

"Киевтеплоэнерго" в этом году заменило более 80 км изношенных теплосетей, и сейчас работы продолжаются. Также заменили и отремонтировали 1,5 тысячи единиц оборудования на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В Киевской городской государственной администрации не планируют повышать тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение в Киеве.

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