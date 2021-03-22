Километровая очередь образовалась возле Covid-лаборатории

В понедельник, 22 марта, на просп. Маяковского, 5 в Киеве снова заметили длинную очередь возле "ДНК-лаборатории".
Люди приехали, чтобы сдать анализы на Covid-19, пишет Obozrevatel.
Отмечается, что желающие сдать анализы занимают очередь примерно с 6:30. Большинство посетителей в очереди не соблюдали социальной дистанции, некоторые были без индивидуальных средств защиты.
По словам одного киевлянина, он не носит маску, потому что недавно перенес коронавирус.
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"У меня есть антитела, поэтому заразиться не боюсь", - сказал мужчина.
Среди других оправданий чаще всего звучали: "только сняли" и "трудно дышать".
На трамвайной остановке в столичной Борщаговке сегодня также образовалась километровая очередь. Пассажиры не придерживались социальной дистанции.
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