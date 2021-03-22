Конца не видно: огромная очередь образовалась на трамвайной остановке

На трамвайной остановке в столичной Борщаговке образовалась километровая очередь. Пассажирский коллапс очевидцы зафиксировали 22 марта.
Соответствующие фото распространили в Facebook-сообществе "Транспорт Киева".
"Вот интересно, каким образом это снизит эпидемиологическую ситуацию в Киеве?", - написал автор публикации.
На фотографии видно, что пассажиры не придерживаются социальной дистанции.
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Очередь выстроилась на остановке скоростного трамвайного маршрута №3, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".
"Какие-то странные события происходят в городском транспорте. Впускают людей поочередно через одну дверь, через нее же и выпускают. По количеству пассажиров особенно ограничений нет. Может, если открывать все двери, будет хоть какая-то циркуляция воздуха?", - говорится в посте.
В Киеве могут остановить движение общественного транспорта из-за попадания столицы в красною зону карантина. Окончательное решение о работе общественного транспорта в столице будет принято в понедельник, 22 марта.
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