Конца не видно: огромная очередь образовалась на трамвайной остановке

Очередь из пассажиров выстроилась на трамвайной остановке. Фото: Kyjeslav Borščahiveć

На трамвайной остановке в столичной Борщаговке образовалась километровая очередь. Пассажирский коллапс очевидцы зафиксировали 22 марта.

Соответствующие фото распространили в Facebook-сообществе "Транспорт Киева".

"Вот интересно, каким образом это снизит эпидемиологическую ситуацию в Киеве?", - написал автор публикации.

На фотографии видно, что пассажиры не придерживаются социальной дистанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали пассажирский коллапс в столичном метро

Очередь выстроилась на остановке скоростного трамвайного маршрута №3, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Какие-то странные события происходят в городском транспорте. Впускают людей поочередно через одну дверь, через нее же и выпускают. По количеству пассажиров особенно ограничений нет. Может, если открывать все двери, будет хоть какая-то циркуляция воздуха?", - говорится в посте.

В Киеве могут остановить движение общественного транспорта из-за попадания столицы в красною зону карантина. Окончательное решение о работе общественного транспорта в столице будет принято в понедельник, 22 марта.