Киевводоканал запустил новый сервис

Киевводоканал запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.
Приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей, сообщает пресс служба КГГА.
С помощью нового сервиса можно:
платить за услуги водоснабжения и водоотведения в любое время суток через мобильное устройство;
просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;
передавать показания счетчиков;
заказывать опломбирования и поверку счетчиков;
быстро узнавать контактную информацию относительно центров обслуживания потребителей.
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Как начать пользоваться?
Скачать приложение с App Store или Google Play:
https://apps.apple.com/ua/app/київводоканал/id1467363148?l=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.kiev.vodokanal
Зарегистрироваться. Для этого ввести ФИО, адрес, мобильный телефон и пароль.
Подтвердить свой телефон. После регистрации поступит смс с кодом, который необходимо ввести в приложении.
Добавить личный счет. Ввести лицевой счет, который находится на квитанции Киевводоканала или ГИВЦ.
Потребители могут самостоятельно рассчитать стоимость горячей воды и тепловой энергии. На сайте Министерства юстиции появился специальный калькулятор.
Рассчитать стоимость коммунальных услуг стало возможно после того, как Кабинет министров 26 июня принял предельные тарифы на тепло и горячую воду.
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