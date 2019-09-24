Киевводоканал запустил новый сервис

Киевводоканал запустил приложение для передачи показаний счетчиков.

Киевводоканал запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.

Приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей, сообщает пресс служба КГГА.

С помощью нового сервиса можно:

платить за услуги водоснабжения и водоотведения в любое время суток через мобильное устройство;

просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;

передавать показания счетчиков;

заказывать опломбирования и поверку счетчиков;

быстро узнавать контактную информацию относительно центров обслуживания потребителей.

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Как начать пользоваться?

Скачать приложение с App Store или Google Play:

https://apps.apple.com/ua/app/київводоканал/id1467363148?l=ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.kiev.vodokanal

Зарегистрироваться. Для этого ввести ФИО, адрес, мобильный телефон и пароль.

Подтвердить свой телефон. После регистрации поступит смс с кодом, который необходимо ввести в приложении.

Добавить личный счет. Ввести лицевой счет, который находится на квитанции Киевводоканала или ГИВЦ.

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