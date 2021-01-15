Киевтеплоэнерго пообещало усилить отопления на период морозов

В Киеве усиливают отопления из-за морозов. Фото: УНИАН

В столичных домах усиливают отопления из-за морозов.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

"Согласно утвержденному графику, в соответствии со снижением температуры воздуха, постепенно увеличиваем температуру теплоносителя от киевских ТЭЦ и более 200 котельных", - говорится в сообщении.

Коммунальщики добавили, что за последнюю неделю проверили почти 3 тыс. теплопунктов и теплокамер. 35 аварийных бригад перевели в усиленный режим, а вся спецтехника прошла дополнительный осмотр и готова к работе в условиях низких температур.

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По прогнозам Укргидрометцентра, в столице с 15 января начинается резкое похолодание. В ночь на 17 января морозы достигнут до -20°С.