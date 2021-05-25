Киевские спасатели готовятся к пляжному сезону: яркие фото

В Киеве на пляже "Венеция" состоялась тренировка спасателей коммунального предприятия "Плесо".

Об этом сообщила пресс-служба Kyiv Lifeguard Service в Facebook.

Фото: Алексей Самсонов

"Столичные лайфгарды прошли все этапы подготовки к купальному сезону: составили нормативы по плаванию, прошли обязательный курс домедицинской помощи, научились спасать людей на воде и успешно сдали экзамены", - говорится в сообщении.

В 2021 году подали более 250 заявок на отбор в лайфгарды Kyiv Lifeguard Service. Перед отбором каждый составлял нормативы по плаванию 50 м до 1 мин, 250 м до 8 мин, 20 м под водой, отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В новом сезоне будет работать 120 лайфгардов на 26 спасательных постах.

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В Киеве Днепровскую набережную прихорашивали к началу пляжного сезона. Там очистили и распушили песок специальным трактором с фильтром, собрали и вывезли мусор. В КГГА рассказали, когда столичные пляжи откроют для отдыхающих.