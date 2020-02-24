Киевские мосты и путепроводы проверят на аварийность

Мосты Киева проверят. Фото: Укринформ

Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам дополнительно обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, которые несут потенциальную опасность для участников дорожного движения.

"Необходимо дополнительно проверить все путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, которые могут нести потенциальную опасность для участников дорожного движения. На тех мостах и ​​путепроводах, которые определены для проведения ремонта - активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать", - сообщается на сайте КГГА.

Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов, 75 из них находятся в предаварийном состоянии.

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Напомним, в Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто