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понедельник, 24 февраля 2020 02:43

Киевские мосты и путепроводы проверят на аварийность

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Киевские мосты и путепроводы проверят на аварийность
Мосты Киева проверят. Фото: Укринформ

Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам дополнительно обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, которые несут потенциальную опасность для участников дорожного движения.

"Необходимо дополнительно проверить все путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, которые могут нести потенциальную опасность для участников дорожного движения. На тех мостах и ​​путепроводах, которые определены для проведения ремонта - активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать", - сообщается на сайте КГГА.

Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов, 75 из них находятся в предаварийном состоянии.

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