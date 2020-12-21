 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 333
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2322
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1863
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1701
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 621
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
6
4
33
9
Киевом разъезжает новогодняя маршрутка с пожеланиями
Киевом разъезжает новогодняя маршрутка с пожеланиями
Показали, как сияет отремонтированный мост через Русановский пролив
Показали, как сияет отремонтированный мост через Русановский пролив
Украинец отправил посылкой пулемет
Украинец отправил посылкой пулемет
Как открывали главную елку страны - впечатляющие фото
Как открывали главную елку страны - впечатляющие фото
В Киеве торжественно зажигают главную елку страны (онлайн)
В Киеве торжественно зажигают главную елку страны (онлайн)
Видео
Все видео
На открытии главной елки страны произошел пожар. Видео
На открытии главной елки страны произошел пожар. Видео
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
В Киеве заминировали авто. Перекрыты дороги (обновлено)
В Киеве заминировали авто. Перекрыты дороги (обновлено)
Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19
Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19
Водитель микроавтобуса протаранил автомобили и убежал: момент попал на видео
Водитель микроавтобуса протаранил автомобили и убежал: момент попал на видео
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1071
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1737
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 882
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 324
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5256
Колонка
20 декабря 2020
Просмотров: 585
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 14:27

Киевом разъезжает новогодняя маршрутка с пожеланиями
5

  Комментировать

Голосеевским районом столицы курсирует праздничное маршрутное такси, которое дарит жителям поздравления, а также новогодне-рождественские мелодии.

Об этом сообщило Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия Голосеевской РГА.

Фото: Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия ГРГА

"На дорогах района курсирует необычное праздничное "Мюзик-Авто". Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия дарит музыкальные поздравления жителям района из автомобиля "Поздравления в каждую семью", - говорится в сообщении.

Внешне "Мюзик-Авто" украшено гирляндами, елочными веточками и новогодними венками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Крещатике полуобнаженные "снегурочки" раздали подарки и устроили "грязные" танцы

В Киеве торжественно открыли главную елку страны. Традиционно ее зажгли в День Святого Николая, 19 декабря. Новогоднее дерево уже 7-й год подряд возвышается на Софийской площади.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевом разъезжает новогодняя маршрутка с пожеланиями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Взрыв разрушил часть многоэтажки

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 24967
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 14176
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 10197
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 8055
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 4977
Новости Киева
Когда выпадет снег и наступит морозная зима
Когда выпадет снег и наступит морозная зима Просмотров: 180
В Киеве пациент жестоко поиздевался з женщин-медиков "скорой"
В Киеве пациент жестоко поиздевался з женщин-медиков "скорой" Просмотров: 324
На Шулявском мосту фонарей больше нет
На Шулявском мосту фонарей больше нет Просмотров: 207
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом Просмотров: 108
Показали, как сияет отремонтированный мост через Русановский пролив
Показали, как сияет отремонтированный мост через Русановский пролив
6
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
3
Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
2
Епифаний объяснил, при каких условиях ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря
Голосов: 6490
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть