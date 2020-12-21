Киевом разъезжает новогодняя маршрутка с пожеланиями

Голосеевским районом столицы курсирует праздничное маршрутное такси, которое дарит жителям поздравления, а также новогодне-рождественские мелодии.

Об этом сообщило Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия Голосеевской РГА.

Фото: Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия ГРГА

"На дорогах района курсирует необычное праздничное "Мюзик-Авто". Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия дарит музыкальные поздравления жителям района из автомобиля "Поздравления в каждую семью", - говорится в сообщении.

Внешне "Мюзик-Авто" украшено гирляндами, елочными веточками и новогодними венками.

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