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среда, 28 августа 2019 18:33

Киевлянин пострадал от взрыва электронной сигареты

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Киевлянин пострадал от взрыва электронной сигареты
Пострадавший получил ожоги рук. Фото: полиция

27 августа у киевлянина в сумке взорвалась электронная сигарета.

Столичные патрульные получили вызов о несчастном случае на проспекте Победы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Пострадавший ехал в автомобиле Skoda на пассажирском месте. Во время движения у него в сумке произошел взрыв. Мужчина получил травмы.

Водитель остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков.

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Патрульные рассказали, что у пострадавшего были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали его в ожоговое отделение больницы для осмотра.

В штате Иллинойс, США, впервые с тяжелой легочной болезни умер человек, который курил электронные сигареты или вейпы. У умершего развилась респираторная болезнь, связанная с электронными носителями, написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Дата
28
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