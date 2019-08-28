Киевлянин пострадал от взрыва электронной сигареты

27 августа у киевлянина в сумке взорвалась электронная сигарета.
Столичные патрульные получили вызов о несчастном случае на проспекте Победы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.
Пострадавший ехал в автомобиле Skoda на пассажирском месте. Во время движения у него в сумке произошел взрыв. Мужчина получил травмы.
Водитель остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врачи предупреждают об опасности электронных сигарет
Патрульные рассказали, что у пострадавшего были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали его в ожоговое отделение больницы для осмотра.
В штате Иллинойс, США, впервые с тяжелой легочной болезни умер человек, который курил электронные сигареты или вейпы. У умершего развилась респираторная болезнь, связанная с электронными носителями, написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Комментарии1