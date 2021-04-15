Киевляне "воюют" за паркоместа необычным способом: фото ноу-хау

Жители старого дома установили таблички, обозначающие место владельца авто. Фото: "Киев без цензуры"

В Оболонском районе Киева на ул. Кондратюка началась "война" за парковочные места из-за большого количества машин жителей новостроек.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Отмечается, что жители старой девятиэтажки начали ставить на парковочные места таблички с указанным местом.

На фото видно, что таблички ставят в старые покрышки и даже крепят их на дорожные знаки.

"Понять можно обе стороны: и жителей старых домов, которые раньше ставили здесь авто, и жителей новых домов, которым некуда деваться", - говорится в посте.

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В Киеве на Позняках установили новые антипарковочные барьеры, напоминающие гигантские наперстки. Это место киевляне иронично назвали "Аллеей наперсточников".