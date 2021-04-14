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среда, 14 апреля 2021 12:20

Киевлян насмешила "Аллея наперсточников" посерди города

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В Киеве на Позняках установили новые антипарковочные барьеры, напоминающие гигантские наперстки.

Об этом в Facebook сообщил киевлянин Сергей Куценко.

Автор: Сергей Куценко
  "Аллея наперсточников" на столичных Позняках
"Аллея наперсточников" на столичных Позняках

Новые барьеры должны помешать незаконной парковке. Но, их вид не совсем эстетичный.

"Мне понравился замысел по обустройству первой в Киеве и в Украине Аллее наперсточников. Предлагаю каждому наперстку присвоить конкретное имя выдающегося наперсточника Киева. Какие будут предложения? Кто должен войти в наперсточную историю Киева?" - написал Куценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парковочное мошенничество: водителям на онлайн-карте показали нелегальные стоянки

В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.

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  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
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