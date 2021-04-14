Киевлян насмешила "Аллея наперсточников" посерди города

В Киеве на Позняках установили новые антипарковочные барьеры, напоминающие гигантские наперстки.
Об этом в Facebook сообщил киевлянин Сергей Куценко.
Новые барьеры должны помешать незаконной парковке. Но, их вид не совсем эстетичный.
"Мне понравился замысел по обустройству первой в Киеве и в Украине Аллее наперсточников. Предлагаю каждому наперстку присвоить конкретное имя выдающегося наперсточника Киева. Какие будут предложения? Кто должен войти в наперсточную историю Киева?" - написал Куценко.
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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.
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