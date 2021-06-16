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среда, 16 июня 2021 09:33

Киевляне получили газовые платежки из будущего

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Киевляне получили газовые платежки из будущего
Киевгаз в платежках за июнь случайно указал 2029 год. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

Полиграфическая компания, которая печатала июньские платежки Киевгаза, ошибочно указала 2029 год вместо 2021-го.

Об этом сообщила пресс-служба Киевгаза.

"Счета с опечаткой мы изъяли из рассылки. Однако часть платежек разнесли потребителям", - говорится в сообщении.

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Абонентов, получивших платежки за июнь 2029-го, просят оставить их без рассмотрения, дождаться правильного счета и оплатить удобным способом.

"Если вы уже оплатили по полученному счету, уверяем, что средства будут зачислены и поступят на ваш личный счет", - добавили в сообщении.

Сейчас платежные документы перепечатываются и будут доставлены потребителям в кратчайшие сроки.

С 1 мая бытовых потребителей газа автоматически перевели на годовой тарифный план. Стоимость кубометров все поставщики обнародовали в конце апреля. Расценки на газ можно уменьшать, но компании не могут в течение года устанавливать стоимость выше годового тарифа.

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