Киевлянам рассказали, как заказать электронный ученический билет для школьников

Все ученики столичных школ имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте Киева. Фото: Алексей Самсонов, "Вечерний Киев"

Родители и опекуны учеников всех школ Киева могут заказать электронный ученический билет онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена

"Постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы без лишних справок, заявлений и посещения админучреждения", - заверили коммунальщики.

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Алгоритм заказа е-билета:

- регистрация на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический;

- данные в системе подтверждает сотрудник школы, где учится ребенок;

- валидированная заявка передается на производство;

- получить е-билеты ученики смогут в школах;

- все этапы можно отслеживать в е-кабинете.

Если школьнику не успели оформить или изготовить электронный ученический, он может пользоваться билетом старого образца до конца текущего года, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Пока электронные ученические работать в тестовом режиме, добавил Мондриевский.

Киев окончательно перешел на е-билет. С 14 июля бумажных талонов и кондукторов в общественном транспорте нет. Способы оплаты проезда - по ссылке.