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вторник, 11 августа 2020 10:11

Киевхлеб не будет закрывать свое производство из-за вспышки Covid-19

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Киевхлеб не будет закрывать свое производство из-за вспышки Covid-19
В пекарне предприятия, где была обнаружена вспышка Covid-19, проводят усиленную дезинфекцию. Фото: "Киевхлеб"

Компания "Киевхлеб" не будет закрывать на карантин производственные площадки, кроме пекарни №8, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Продукция остается безопасной для покупателей благодаря автоматизации процессов и бесконтактной технологии, сообщила Елена Корень, исполняющая обязанности председателя правления ЧАО "Киевхлеб" для "Вечернего Киева".

"Действительно, во время планового тестирования, которое компания проводит за свой счет, было выявлено 37 случаев заболевания. Мы ежедневно проводим медосмотр всех сотрудников. И вовремя выявленные случаи заболевания - результат такой комплексной работы. Пекарню №8 закрыли на карантин. Там проводятся дезинфекционные мероприятия. Больные, которые имели минимальные симптомы, оставались дома уже несколько дней - в соответствии с требованиями Минздрава. Все контактные лица находятся на самоизоляции", - отметила Корень.

Также компания проводит дополнительную к плановой дезинфекцию на других производственных площадках.

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В Киеве из-за вспышки Covіd-19 закрыли на карантин цех-пекарню предприятия "Киевхлеб". Из 77 работников пекарни №8 инфицированы 37 человек.

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11
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