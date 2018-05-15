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вторник, 15 мая 2018 06:55

Киевавтодор предупредил об ограничении движения на Троещине

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Киевавтодор предупредил об ограничении движения на Троещине
Сегодня будет ограничено движение на Троещине. Фото: Tv.ua

15 мая будет закрыто движение транспорта по улице Лаврухина на Троещине

Киевавтодор сообщил, что движение транспорта будет закрыто с 9:00 до 18:00 из-за ремонта дороги, передает Интерфакс-Украина.

Во вторник, 15 мая, с 09:00 до 18:00 в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на ул. Лаврухина будет закрыто движение транспорта.

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Напомним, с понедельника, 14 мая, в Киеве перекрыли часть Крещатика.

Перекрыт участок от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. По всему периметру уже установили металлические ограждения.

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Дата
15
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