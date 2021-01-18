Киев зачистили от незаконных "вагончиков"

В течение 2020 года в столице демонтировали 4,5 тыс. незаконных элементов благоустройства. Их установили без разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевблагоустройство".

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"В компетенции инспекторов благоустройства - внесение предписаний и составления протоколов за незаконное размещение. В течение 2020 года года были внесены 32 620 предписаний. Значительное количество - владельцам временных сооружений с требованием предоставить разрешительные документы на размещение", - говорится в сообщении.

Больше всего объектов в 2020-м демонтировали в следующих районах города:

- Днепровский район - 720;

- Голосеевский - 546;

- Дарницкий - 536.

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Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская, один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.