Киев зачистили от незаконных "вагончиков"

В течение 2020 года в столице демонтировали 4,5 тыс. незаконных элементов благоустройства. Их установили без разрешительных документов.
Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевблагоустройство".
"В компетенции инспекторов благоустройства - внесение предписаний и составления протоколов за незаконное размещение. В течение 2020 года года были внесены 32 620 предписаний. Значительное количество - владельцам временных сооружений с требованием предоставить разрешительные документы на размещение", - говорится в сообщении.
Больше всего объектов в 2020-м демонтировали в следующих районах города:
- Днепровский район - 720;
- Голосеевский - 546;
- Дарницкий - 536.
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Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская, один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.
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