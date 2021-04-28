Киев выходит из жесткого карантина

С 1 мая в Киеве ослабляют строгий карантин. Весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Утром (28 апреля. - Gazeta.ua) комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из красной зоны", - сказал Кличко.
С 1 мая также заработают:
- рынки, ярмарки;
- учреждения торговли;
- торгово-развлекательные центры;
- заведения общественного питания;
- спортивные залы и фитнес-центры;
- Центры предоставления админуслуг - принимать посетителей будут по предварительной записи через электронные сервисы.
С 5 мая восстанавливается обычное обучение в школах, вузах и детских садах. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев готовит на Пасху дополнительные карантинные запреты
Строгий карантин в Киеве, который должен был закончиться 16 апреля, продлили на две недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Комментарии