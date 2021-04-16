Киев готовит на Пасху дополнительные карантинные запреты

 
Ексклюзивы
1/5
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 846
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 846
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 243
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 729
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1557
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 441
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1314
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 612
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 126
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Фото
Все фото
3
4
8
8
7
Стартовала &quot;Большая стройка&quot; транспортных развязок под Киевом
Стартовала "Большая стройка" транспортных развязок под Киевом
В Киеве обустраивают Аллею нот Кузьмы Скрябина: фото проекта
В Киеве обустраивают Аллею нот Кузьмы Скрябина: фото проекта
В Киеве со скандалом сносили &quot;наливайки&quot;: подборка фото
В Киеве со скандалом сносили "наливайки": подборка фото
Исчезновение и поиски 2-летнего мальчика: новые подробности от отца и полиции
Исчезновение и поиски 2-летнего мальчика: новые подробности от отца и полиции
Холодильник не пролез: мужчина из окна выбросил половину квартиры
Холодильник не пролез: мужчина из окна выбросил половину квартиры
Видео
Все видео
Три машины полностью сгорели, потому что другие не давали проехать
Три машины полностью сгорели, потому что другие не давали проехать
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Столичные предприниматели окружили здание КГГА и вспомнили о "лихих 1990-х"
Столичные предприниматели окружили здание КГГА и вспомнили о "лихих 1990-х"
Показали пассажирский коллапс в карантинном метро столицы
Показали пассажирский коллапс в карантинном метро столицы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 729
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1557
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 738
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1314
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 225
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
пятница, 16 апреля 2021 12:57

Киев готовит на Пасху дополнительные карантинные запреты

  Комментировать
Киев готовит на Пасху дополнительные карантинные запреты
Карантин в Киеве ужесточат на Пасху. Фото: pixabay.com

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрабатывает дополнительные меры безопасности на период Пасхи.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"У нас впереди Пасхальные праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. К Пасхе мы их (новые ограничения. - Gazeta.ua) обязательно обнародуем", - сказал Кличко.

Он добавил, что введение строгого карантина позволило стабилизировать ситуацию. Но она до сих пор остается сложной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы

Строгий карантин в Киеве, который должен был закончиться 16 апреля, продлили на 2 недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. В общественный транспорт - наземный и метро - и в маршрутки допускают только по спецпропускам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев готовит на Пасху дополнительные карантинные запреты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
апреля

Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш

Основали ведущее учебное заведение

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы

В результате взрыва в порту погибли почти 600 человек

Похоронная процессия побила витрины магазинов

Студент замкнул все двери и расстреливал других студентов и преподавателей

Как бороться со стрессом

Скандального журналиста расстреляли во время пробежки

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление Просмотров: 19521
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 Просмотров: 11034
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 9810
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 8802
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире 5 Просмотров: 7119
Новости Киева
Стартовала "Большая стройка" транспортных развязок под Киевом
Стартовала "Большая стройка" транспортных развязок под Киевом
3
 Просмотров: 198
В Киеве обустраивают Аллею нот Кузьмы Скрябина: фото проекта
В Киеве обустраивают Аллею нот Кузьмы Скрябина: фото проекта
4
 Просмотров: 234
Киевляне задолжали рекордную сумму за тепло
Киевляне задолжали рекордную сумму за тепло Просмотров: 81
В Киеве задымился скоростной трамвай - линию остановили
В Киеве задымился скоростной трамвай - линию остановили Просмотров: 288
Работа маршруток остановится: власти назвали сроки
Работа маршруток остановится: власти назвали сроки Просмотров: 612
Больше всего комментируют
5
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
Голосов: 6723
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть