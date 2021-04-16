Киев готовит на Пасху дополнительные карантинные запреты

Карантин в Киеве ужесточат на Пасху. Фото: pixabay.com

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрабатывает дополнительные меры безопасности на период Пасхи.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"У нас впереди Пасхальные праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. К Пасхе мы их (новые ограничения. - Gazeta.ua) обязательно обнародуем", - сказал Кличко.

Он добавил, что введение строгого карантина позволило стабилизировать ситуацию. Но она до сих пор остается сложной.

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Строгий карантин в Киеве, который должен был закончиться 16 апреля, продлили на 2 недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. В общественный транспорт - наземный и метро - и в маршрутки допускают только по спецпропускам.