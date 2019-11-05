Киев сковали пробки: где затруднено движение

Вечером 5 ноября в Киеве наблюдаются многочисленные пробки.

Движение затруднено на проспекте Победы, Набережном шоссе и ул. Елены Телиги, сообщает РБК-Украина.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Тараса Шевченко, Валерия Лобановского, Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, улице Хрещатик, Набережно-Луговой, проспекте Степана Бандеры, Набережно-Крещатицкой, Почайнинцкой, Нижнем Валу, Богатырской, Кирилловской, Дехтягевской, Луговой, Бережанской, Ярослава Ивашкевича, Большой Окружной дороге, улице Новой, Воздухофлотском проспекте, улице Саксаганского, Жилянской, Льва Толстого, Шелковичной, Лаврской, Оболонском проспекте, Минском проспекте, улице Вышгородской, проспекте Правды, улице Мукачевской, Юрия Ильенка, Глыбочицкой, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Чорновола.

На левом берегу заторы на проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, улицы Тепловозной, Дарницком шоссе, проспекте Петра Григоренко, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, Братиславской, бульваре Перова и улицы Коллекторной.

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На Гаванском мосту, Северном мосту и Южном мосту затруднено движение.

На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубопровод с горячей водой. Это привело к обвалу асфальта. По меньшей мере 2 автомобиля упали в яму с водой, сообщает dtp.kiev.ua.