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четверг, 18 марта 2021 10:17

Киев потратил впечатляющую сумму на компенсацию проезда льготников

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Киев потратил впечатляющую сумму на компенсацию проезда льготников
Право на бесплатный льготный проезд в Киеве должны 27 отдельных категорий граждан. Фото: УНИАН

2020 года за проезд льготников в транспорте Киев заплатил почти 1,1 млрд грн. Это компенсация за более 1 млн пассажиров, имеющих право на льготный проезд. Она предусмотрена городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам".

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

"Киевский метрополитен профинансирован на 364,6 миллиона гривен, а Киевпастранс получил компенсаций на 728,5 миллиона гривен. Важно также отметить, что осенью прошлого года передвижения транспорта было ограничено в связи с карантином", - отметила Хонда.

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На государственном уровне до сих пор не урегулирован вопрос компенсации проезда льготников из других регионов Украины. В связи с этим Киевсовет отсрочила введение электронного билета в промышленную эксплуатацию, добавила чиновница.

Среди пассажиров не киевлян на льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.

До 1 июля 2021 года продлили возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов. Решение было принято на заседании Киевсовета. Его поддержали 104 депутата.

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