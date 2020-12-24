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четверг, 24 декабря 2020 16:08

Льготникам не из Киева продлили бесплатный проезд в транспорте столицы

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Льготникам не из Киева продлили бесплатный проезд в транспорте столицы
Фото: Дмитрий Пономаренко (пресс-служба КП "Киевпастранс")

До 1 июля 2021 года продлили возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов.

Решение было принято на заседании Киевсовета. Его поддержали 104 депутата, сообщила пресс-служба КГГА.

По словам мэра города Виталия Кличка, соответствующие изменения внесли в целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.

"Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть с начала 2021 года не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным транспортом бесплатно. Но это и жители Киевской области, работающие в Киеве, и ветераны-защитники, приезжающих в столицу, и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом", - сказал глава столицы.

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На льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать следующие категории льготников - не киевлян:
- пенсионеры;
- чернобыльцы;
- люди с инвалидностью;
- участники боевых действий;
- участники АТО;
- некоторые другие категории.

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