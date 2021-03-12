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пятница, 12 марта 2021 15:29

Назвали самые амурные станции столичного метро - карта
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В столичном метро появилась карта первых свиданий. Чаще всего романтические встречи начинаются на станциях Контрактовая площадь, Арсенальная, Крещатик, Площадь Льва Толстого и Золотые Ворота.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Фото: КП "Киевский метрополитен"

"Все самые популярные места свиданий в столице связанные с метро. Это выяснила команда исследователей, которая за 2 месяца собрала более 500 историй и отметила на интерактивной карте указанные горожанами места", - говорится в сообщении.

Об истории этих свиданий и особенности каждого места можно прочитать на указанных выше станциях. Информационные постеры будут размещены до 11 мая.

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"Метро сразу начало выделяться на карте (в ходе исследования. - Gazeta.ua), как место встречи и прощания для первых свиданий. Впрочем, киевляне нас удивили. На карте обозначены и неожиданные места, например, Дарницкое кладбище, где одна пара ела мивину", - рассказала Анна Кириченко, координатор команды исследователей.

Онлайн с проектом можно ознакомиться по ссылке.

Ранее исследовательский проект "Карта первых свиданий", что изучает романтический опыт Киева, опубликовал перечень мест столицы, где происходит больше всего свиданий.

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