"Кавалер" из интернета прихватил на свидание оружие - вызвали полицию

Свидание в Киеве завершилось угрозами и вызовом полиции. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Арсенальной свидание для женщины завершилось вызовом полиции. С мужчиной она познакомилась в интернете.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

После знакомства женщина пригласила мужчину домой. Тот ворвался в квартиру и начал угрожать ей и ее подруге.

"Одна из женщин смогла выбежать из квартиры и позвонила в полицию. Патрульные на пути (к месту. - Gazeta.ua), где произошло событие, поддерживали с ней телефонную связь. В подъезде инспекторы встретили мужчину, который шел держа в руках предмет, похожий на оружие. Патрульные быстро выбили у него предмет из рук и задержали мужчину", - говорится в сообщении.

На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу.

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В Киеве двое мужчин грабили женщин после интернет-знакомств. Одну из них - изнасиловали. Потерпевшая обратилась в полицию.