Киев попал в рейтинг самых популярных городов в Instagram

Киев занял 33-е место в рейтинге самых популярных городов. Фото: wikipedia.org

Киев попал в список 50 самых популярных городов мира в сети Instagram.

Согласно свежему рейтингу глобального туристического портала Big 7 Travel на 2020 год, украинская столица оказалась на 33-м месте.

"Столица Украины Киев - город, обладающий таким величием и красотой, от памятника Родине-матери и 18-метровой копии Эйфелевой башни до Майдана Независимости, который в течение десятилетий был центром политической жизни Украины. Благодаря 19 миллионам хештегов Киев прочно занимает свое место в списке самых инстаграмних городов", - отмечают составители рейтинга.

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Рядом с Киевомоказались такие популярные туристические города, как Тайбэй на Тайване (32-е место) и Ницца во Франции (34-е место).

Первая десятка инстаграмного топа выглядит следующим образом:

1. Сидней, Австралия

2. Гонконг

3. Дубай, ОАЭ

4. Нью-Йорк, США

5. Сингапур

6. Токио, Япония

7. Лиссабон, Португалия

8. Бали, Индонезия

9. Лондон, Англия

10. Джайпур, Индия

Instagram продолжает оставаться одной из главных площадок, формирующих туристические потоки. Так, 67% опрошенных Big 7 Media заявили, что они посетили новый пункт назначения, увидев его в Instagram, а 61% людей забронировали конкретный отель, увидев его на своей ленте. 33% опрошенных заявили, что изучают свое будущее место отдыха через ленту Instagram.

Эксперты в туристической отрасли назвали 10 лучших стран, 10 городов, 10 регионов и бюджетные варианты для путешествий. Топ-10 стран для путешествий 2020 года: 1. Бутан (Юго-Восточная Азия). 2. Англия. 3. Северная Македония. 4. Аруба. 5. Королевство Эсватини (Юго-Восточная Африка). 6. Коста-Рика. 7. Нидерланды. 8. Либерия. 9. Марокко. 10. Уругвай.