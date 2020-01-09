Опубликовали рейтинг лучших мест для путешествий в 2020 году

Эксперты в туристической отрасли назвали 10 лучших стран, 10 городов, 10 регионов и бюджетные варианты для путешествий.

Топ-10 стран для путешествий 2020 года: 1. Бутан (Юго-Восточная Азия). 2. Англия. 3. Северная Македония. 4. Аруба. 5. Королевство Есватини (Юго-Восточная Африка). 6. Коста-Рика. 7. Нидерланды. 8. Либерия. 9. Марокко. 10. Уругвай, пишет Lonelyplanet.

В топ-10 городов вошли: 1. Зальцбург, Австрия. 2. Вашингтон, Колумбия, США. 3. Каир, Египет. 4. Голуэй, Ирландия. 5. Бонн, Германия. 6. Ла-Пас, Боливия. 7. Кочи, Индия. 8. Ванкувер, Канада. 9. Дубай, ОАЭ. 10. Денвер, США.

Топ-10 регионов 2020 года: 1. Центрально-Азиатский шелковый путь. 2. Марке, Италия. 3. Тохоку, Япония. 4. Штат Мэн, США. 5. Остров Лорд-Хау, Австралия. 6. Провинция Гуйчжоу, Китай. 7. Провинция Кадис, Испания. 8. Северо-Восточная Аргентина. 9. Залив Кварнер, Хорватия. 10. Бразильская Амазонка.

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Топ-10 бюджетных вариантов этого года: 1. Восточная Нуса Тенгара, Индонезия. 2. Будапешт, Венгрия. 3. Мадхья-Прадеш, Индия. 4. Буффало, Нью-Йорк, США. 5. Азербайджан. 6. Сербия. 7. Тунис. 8. Мыс Уайнлендс, (Южная Африка). 9. Афины, Греция. 10. Занзибар, Танзания.

Путешествия тренируют мозг и укрепляют здоровье сердца. Также влияют на иммунитет и делают организм более спортивным. Исследователи в журнале Journal of Personality and Social Psychology доказали, что путешествия тренируют мозг и делают его более острым. Это важно для профилактики нарушений деятельности мозга в старости, включая болезнь Альцгеймера.