Опубликовали рейтинг лучших мест для путешествий в 2020 году

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 4878
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1323
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 990
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 45927
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7182
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1935
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27378
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2655
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2277
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
31
39
8
9
6
Магия заснеженной природы: показали зиму в Шевченковском гаю
Магия заснеженной природы: показали зиму в Шевченковском гаю
Как гуляют поляки в рождественские дни - фото
Как гуляют поляки в рождественские дни - фото
Чешские пивовары на Рождество варят особое пиво
Чешские пивовары на Рождество варят особое пиво
Венецию накануне Рождества затопило
Венецию накануне Рождества затопило
На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином
На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином
Видео
Все видео
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Самые старые дубы Украины пережили крещение Руси и открытия Колумбом Америки
Самые старые дубы Украины пережили крещение Руси и открытия Колумбом Америки
Один из символов Закарпатья: восстановят уникальную ретро-железную дорогу 1908
Один из символов Закарпатья: восстановят уникальную ретро-железную дорогу 1908
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1710
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2655
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3618
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1548
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1971
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 09 января 2020 11:04

Опубликовали рейтинг лучших мест для путешествий в 2020 году

  Комментировать
Опубликовали рейтинг лучших мест для путешествий в 2020 году
Эксперты в туристической отрасли назвали 10 лучших стран, 10 городов, 10 регионов и бюджетные варианты для путешествий. Фото: youtube.com

Эксперты в туристической отрасли назвали 10 лучших стран, 10 городов, 10 регионов и бюджетные варианты для путешествий.

Топ-10 стран для путешествий 2020 года: 1. Бутан (Юго-Восточная Азия). 2. Англия. 3. Северная Македония. 4. Аруба. 5. Королевство Есватини (Юго-Восточная Африка). 6. Коста-Рика. 7. Нидерланды. 8. Либерия. 9. Марокко. 10. Уругвай, пишет Lonelyplanet.

В топ-10 городов вошли: 1. Зальцбург, Австрия. 2. Вашингтон, Колумбия, США. 3. Каир, Египет. 4. Голуэй, Ирландия. 5. Бонн, Германия. 6. Ла-Пас, Боливия. 7. Кочи, Индия. 8. Ванкувер, Канада. 9. Дубай, ОАЭ. 10. Денвер, США.

Топ-10 регионов 2020 года: 1. Центрально-Азиатский шелковый путь. 2. Марке, Италия. 3. Тохоку, Япония. 4. Штат Мэн, США. 5. Остров Лорд-Хау, Австралия. 6. Провинция Гуйчжоу, Китай. 7. Провинция Кадис, Испания. 8. Северо-Восточная Аргентина. 9. Залив Кварнер, Хорватия. 10. Бразильская Амазонка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туризм в Украине: на сколько он пополняет госбюджет

Топ-10 бюджетных вариантов этого года: 1. Восточная Нуса Тенгара, Индонезия. 2. Будапешт, Венгрия. 3. Мадхья-Прадеш, Индия. 4. Буффало, Нью-Йорк, США. 5. Азербайджан. 6. Сербия. 7. Тунис. 8. Мыс Уайнлендс, (Южная Африка). 9. Афины, Греция. 10. Занзибар, Танзания.

Путешествия тренируют мозг и укрепляют здоровье сердца. Также влияют на иммунитет и делают организм более спортивным. Исследователи в журнале Journal of Personality and Social Psychology доказали, что путешествия тренируют мозг и делают его более острым. Это важно для профилактики нарушений деятельности мозга в старости, включая болезнь Альцгеймера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опубликовали рейтинг лучших мест для путешествий в 2020 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Украинского командира объявили вне закона

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

Самое читаемое
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 28503
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 25929
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 23391
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
21
 Просмотров: 23031
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 14564
Путешествия
Правительство создаст единый портал для туристов
Правительство создаст единый портал для туристов Просмотров: 126
Снежные лавины в Карпатах: какие районы лучше обходить
Снежные лавины в Карпатах: какие районы лучше обходить Просмотров: 270
Магия заснеженной природы: показали зиму в Шевченковском гаю
Магия заснеженной природы: показали зиму в Шевченковском гаю
31
 Просмотров: 1872
В январе музеи Киева приглашают на дни открытых дверей – расписание
В январе музеи Киева приглашают на дни открытых дверей – расписание Просмотров: 396
Как гуляют поляки в рождественские дни - фото
Как гуляют поляки в рождественские дни - фото
39
 Просмотров: 2826
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1933
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua