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среда, 22 января 2020 10:22

В Киеве образовали живую цепь единства

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В Киеве образовали живую цепь единства
Образование живой цепи - ежегодная акция, которая происходит с 2008 года. Фото: images.unian.net

По случаю Дня соборности Украины десятки людей образовали живую цепь на мосту Патона в Киеве.

Такую акцию проводят ежегодно 22 января - в день объединения ЗУНР и УНР, пишут 24 Новини.

Около 7 часов утра участники начали сходиться к мосту Патона. Волонтеры разрисовывали лица в цветах государственного флага всем, кто желал этого.

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Уже через час люди начали двигаться навстречу друг другу двумя колоннами, символизирующими объединение Западноукраинской и Украинской народной республики в 1919 году.

Особенностью нынешней акции стало то, что ее участники образовали 30-метровый флаг Украины. Одна колонна несла синюю его часть, а другая - желтую. В центре моста обе колонны встретились и символически объединили живой цепью левый и правый берега Днепра, восток и запад Украины.

Затем участники акции вместе исполнили гимн Украины и почтили память украинцев, отдавших свою жизнь за страну.

Образование живой цепи - ежегодная акция, которая происходит с 2008 года. Она посвящена Дню соборности Украины. Ее целью является напомнить украинцам о датах в истории - принятии Центральным Советом IV Универсала (22 января 1918 года) и объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в одно государство (22 января 1919). Акция не является политической. Любая символика партий в ней запрещена.

22 января 1919-го деятели Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики на Софийской площади Киева провозгласили Акт воссоединения. Он знаменовал политическое объединение украинских земель.Наиболее значимой акцией праздника является "Живая цепь", которую впервые провели в 1990-м. Украинцы взялись за руки и выстроились цепью от Киева до Львова, символизируя единение.

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Дата
22
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