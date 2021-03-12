Киев "под одеялом" мартовского снега - фото

В пятницу, 12 марта, Киев начало засыпать снегом после длительной оттепели. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до поздней ночи.

Пользователи соцсетей делятся кадрами атмосферного города под мартовским снегом.

Фото: Big Kyiv

Из-за резкого ухудшения погоды мэр города Виталий Кличко призвал руководителей предприятий и организаций сделать рабочий день пятницы сокращенным - для минимизации пробок и нагрузки на общественный транспорт.

С 17:00 временно ограничили въезд грузовиков в столицу. Такое решение принято с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта на автодорогах и обеспечения движения снегоуборочной техники.

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В столичном регионе 12 марта облачно, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура в Киеве около 0°С. В области +3...-2°С.