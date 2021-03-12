В Украине резко ухудшится погода

В столичном регионе 12 марта облачно. Фото: pixabay.com

12 марта в Украине будет облачно с прояснениями, прогнозируют мокрый снег и гололед.

Ветер южный с порывами до 15-20 м/с, сообщили в Украинском гидрометцентре. Температура от +2...-3°С, на западе страны и в Одесской области +3...8°С. В Карпатах умеренный снег. Порывы ветра до 25-30 м/с, метель. Температура +2...-3°С.

13-14 марта в Украине также облачно с прояснениями. Завтра в юго-западной части будет дождливо, на остальной территории без существенных осадков. 14 марта без осадков, только в западных областях днем местами небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололед. Ветер юго-западный и южный, 7-12 м/с. Температура ночью от +3...-2°С, днем в южных областях местами +11...13°С.

15 марта в большинстве областей без существенных осадков, на Закарпатье, Прикарпатье, в северных, Винницкой и Одесской областях небольшие, в Карпатах умеренные осадки. На Луганщине до -5°С мороза ночью, днем +3...9°С.

В столичном регионе 12 марта облачно, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура в Киеве около 0°С. В области +3...-2°С.

13-14 марта в столице также облачно с прояснениями, без осадков. Только ночью 13 марта мокрый снег. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 7-12 м/с. Температура днем +5...10°С. 15 марта в столице небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.