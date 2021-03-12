Перекрывают важный мост Киева

С 22:00 12 марта до 5:00 15 марта на Южном мосту Киева частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: Киевавтодор Южный мост Киева перекрывают на 3 дня

"Старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя. В эти выходные на Южном мосту выполнят противоаварийные работы на части швов", - говорится в сообщении.

Отмечается, ремонтные работы будут проводить в выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Движение будет ограничено частично. Работы дорожники выполнят в 1-й полосе. Работать будут в направлении правого берега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном переходе обвалилась новая плитка

В воскресенье, 14 марта, ограничат вход на 3 станции киевского метро. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Десна".