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пятница, 12 марта 2021 12:53

Перекрывают важный мост Киева

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С 22:00 12 марта до 5:00 15 марта на Южном мосту Киева частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: Киевавтодор
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Южный мост Киева перекрывают на 3 дня

"Старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя. В эти выходные на Южном мосту выполнят противоаварийные работы на части швов", - говорится в сообщении.

Отмечается, ремонтные работы будут проводить в выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Движение будет ограничено частично. Работы дорожники выполнят в 1-й полосе. Работать будут в направлении правого берега.

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В воскресенье, 14 марта, ограничат вход на 3 станции киевского метро. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Десна".

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