Киев перевели в красную зону

Государственная комиссия решила установить с 1 ноября красный уровень эпидемической опасности на территории города Киева.

Об этом сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и так далее.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", - написал министр в Telegram.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство внести столицу в красную зону.

Со следующего понедельника киевские школьники будут учиться дистанционно. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации.

Детские сады будут работать по правилам красной зоны - 100% персонала должны быть вакцинированы против коронавируса.

В общественный транспорт с 1 ноября можно будет попасть только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 26 071 новый случай инфицирования коронавирусом – максимум за все время пандемии. В частности в Киеве - 1451.

С 30 октября в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях начинает действовать красный уровень эпидопасности.