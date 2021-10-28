Киев перевели в красную зону

 
Ексклюзивы
1/5
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 513
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1431
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2340
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 540
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1125
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6030
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2637
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2079
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
3
5
3
12
8
Киев вводит суровые ограничения и обращается к правительству
Киев вводит суровые ограничения и обращается к правительству
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
Рассказали о работе общественного транспорта в &quot;красном&quot; Киеве
Рассказали о работе общественного транспорта в "красном" Киеве
&quot;Кремль перекрыл кислород&quot;: украинцы принесли &quot;трупы&quot; под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Видео
Все видео
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Министр обороны США прибыл в Киев
Министр обороны США прибыл в Киев
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Интервью
1/5
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 855
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 801
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 765
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2682
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1683
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 54
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
четверг, 28 октября 2021 16:55

Киев перевели в красную зону

  Комментировать
Киев перевели в красную зону
Ввести противоэпидемиологические меры у правительства просила столичная власть. Фото: @kyiv.city.council

Государственная комиссия решила установить с 1 ноября красный уровень эпидемической опасности на территории города Киева.

Об этом сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и так далее.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", - написал министр в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство внести столицу в красную зону.

Со следующего понедельника киевские школьники будут учиться дистанционно. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации.

Детские сады будут работать по правилам красной зоны - 100% персонала должны быть вакцинированы против коронавируса.

В общественный транспорт с 1 ноября можно будет попасть только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 26 071 новый случай инфицирования коронавирусом – максимум за все время пандемии. В частности в Киеве - 1451.

С 30 октября в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях начинает действовать красный уровень эпидопасности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев перевели в красную зону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Украинский язык впервые признали государственным

Убийца наследника престола умер от чахотки

Самое читаемое
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 6030
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
5
 Просмотров: 4194
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 4005
Соцсети: Виновник ДТП в Харькове – несовершеннолетний мажор
Соцсети: Виновник ДТП в Харькове – несовершеннолетний мажор Просмотров: 3735
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 3528
Новости Киева
Офис президента стремится управлять Киевом в ручном режиме через райадминистрации - Черненко
Офис президента стремится управлять Киевом в ручном режиме через райадминистрации - Черненко Просмотров: 63
Киев вводит суровые ограничения и обращается к правительству
Киев вводит суровые ограничения и обращается к правительству
3
 Просмотров: 792
"Заяц" через окно электрички подался в бега, но что-то пошло не так
"Заяц" через окно электрички подался в бега, но что-то пошло не так Просмотров: 630
В Киеве на Осокорках создадут современный парк почти на 300 гектаров
В Киеве на Осокорках создадут современный парк почти на 300 гектаров Просмотров: 243
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
5
 1 Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
11
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
6
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
4
Нардеп из фракции Тимошенко скрыл, что одолжил 18 млн грн
3
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
Голосов: 6985
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть