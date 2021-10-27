Киевская область и еще шесть регионов переходят в красную зону: известна дата

С 30 октября семь областей Украины "покраснеют". Фото: pixabay.com

С полуночи 30 октября на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей начинает действовать красный уровень эпидопасности.

Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 октября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений.

"Запрещена работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и так далее. Ограничения не будут действовать, если 100 процентов работников и посетителей вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения", - напомнил Немчинов.

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По состоянию на 27 октября в красной зоне находятся девять областей - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Со вчерашнего дня "покраснели" Ровенская и Николаевская области.