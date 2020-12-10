Киев из-за гололеда парализовали пробки

Сегодня, 10 декабря, по состоянию на 16:00 столицу сковали пробки. Транспорт стоит практически на всех главных магистралях города.

По данным Google Maps, движение осложняется также наличием почти 20 ДТП, пишет "РБК-Украина".

Автор: скриншот "РБК-Украина" Столицу парализовали пробки

В пробках стоит просп. Победы, особенно на отрезке от станции метро Шулявская до станции Нивки на выезд из Киева. Также бульв. Тараса Шевченко, ул. Владимирская и вся центральная часть столицы.

Также затруднено движение на малой окружной дорогой на ул. Елены Телиги, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Чоколовский бульв. и просп. Лобановского. Также пробки есть на Кольцевой дороге, Голосеевском просп. и Столичном шоссе.

На левобережной части Киева пробки относительно незначительны.

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Киевавтодор обрабатывает дороги противогололедными средствами. Привлечена 341 единица спецтехники, сообщила пресс-служба КГГА.

Особое внимание уделяется спускам, подъемам, покрытию с брушчатки, путепроводам, лестнице в подземные и надземные пешеходные переходы.

Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию и интервал.

Из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя при минусовой температуре на дорогах государственного значения нескольких областей Украины сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта. Ограничили движение автобусов и грузовиков.