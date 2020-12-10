В двух областях ограничили движение автобусов и грузовиков

Из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя при минусовой температуре, на дорогах государственного значения нескольких областей Украины сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11:00 вводится ограничение на движение грузового транспорта и автобусов по всем дорогам госзначения Тернопольской и Ровенской областей", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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Дороги Одесской области покрыл сильный гололед. Водители говорят, что ехать почти невозможно. Авто могут набирать скорость лишь до 20 км/ч. Автомобилистам советуют не ездить на летней резине и не развивать большую скорость.