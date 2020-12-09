Ветер и мокрый снег: какая погода будет царить в столице до конца недели

В пятницу киевлян будут ждать небольшие облачность и дождь. Влажность воздуха 79-95%. Фото: pixabay.com

Ближайшие 3 дня в Киеве ожидается слабый ветер и дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

Сегодня в столице ясно и сухо, сильный ветер восточного и юго-восточного направлений в пределах 4-5 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться на уровне -1,6...6,4°С. Атмосферное давление 755 мм ртутного столбика, вероятны геомагнитные бури. Влажность воздуха высокая - 63-78%.

10 декабря в Киеве обещают переменную облачность, а также небольшой дождь со снегом. Температура воздуха составит от +1...-6°C (будет ощущаться как -5...12°C). Влажность воздуха в пределах 60-94%. Ветер с юго-восточного сменит направление на восточное, скорость 4-6 м/с.

В пятницу киевлян будут ждать небольшие облачность и дождь. Влажность воздуха 79-95%. Температура составит +1,4...-3°C, но будет ощущаться как -4...9°C. Давление 747-749 мм ртутного столбика. Сильный ветер юго-восточного направления: 5-7 м/сек. Возможна малая геомагнитная буря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Температурные качели, снега и гололедица: чем будет удивлять погода в ближайшие 10 дней

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.