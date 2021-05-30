Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото

Киев продолжает праздновать День города. Больше всего людей собрались в центре столицы, чтобы принять участие в "Пробеге под каштанами", или поддержать родственников и друзей, которые бегут в благотворительном марафоне.

Немало горожан гуляют возле Арки дружбы народов - пьют кофе, едят мороженое, покупают сувениры. Собираются и у Певческого поля, где сегодня проходит второй день музыкального фестиваля Kyiv fan fest. На сцене выступят группы ТНМК, Kozak System, Oт Vinta и тому подобное.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий. Можно увидеть, как киевляне и гости столицы отмечают праздник.

Фото: Лилия МЫЦКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac

День Киева ежегодно празднуется в последнее воскресенье мая. Впервые его отмечали в 1982 году. По традиции, празднования начинают еще в субботу. Основные мероприятия всегда проводятся на Майдане Независимости, Певческом поле, Андреевском спуске. 28 лет подряд в городе проходит благотворительный "Пробег под каштанами". В этом году, чтобы принять в нем участие - надо было заплатить взнос в 200 грн. Собранные средства организаторы передадут городскому Центру детской кардиологии.