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воскресенье, 30 мая 2021 16:54

Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
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Киев продолжает праздновать День города. Больше всего людей собрались в центре столицы, чтобы принять участие в "Пробеге под каштанами", или поддержать родственников и друзей, которые бегут в благотворительном марафоне.

Немало горожан гуляют возле Арки дружбы народов - пьют кофе, едят мороженое, покупают сувениры. Собираются и у Певческого поля, где сегодня проходит второй день музыкального фестиваля Kyiv fan fest. На сцене выступят группы ТНМК, Kozak System, Oт Vinta и тому подобное.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий. Можно увидеть, как киевляне и гости столицы отмечают праздник.

На Певческом поле понемногу собираются киевляне. Ожидаю выступлений звездных групп
Фото: Лилия МЫЦКО
На Певческом поле понемногу собираются киевляне. Ожидаю выступлений звездных групп
В центральной части города можно купить сувениры на любой вкус
В центре города продолжается традиционный благотворительный "Пробег под каштанами"
В День Киева киевляне любят гулять городом

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День Киева ежегодно празднуется в последнее воскресенье мая. Впервые его отмечали в 1982 году. По традиции, празднования начинают еще в субботу. Основные мероприятия всегда проводятся на Майдане Независимости, Певческом поле, Андреевском спуске.

28 лет подряд в городе проходит благотворительный "Пробег под каштанами". В этом году, чтобы принять в нем участие - надо было заплатить взнос в 200 грн. Собранные средства организаторы передадут городскому Центру детской кардиологии.

Автор: Лилия МЫЦКО
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