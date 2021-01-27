Киев "атаковали" температурные рекорды

В Киеве третий день подряд фиксируют температурный рекорд. Фото: pixabay.com

Во вторник, 26 января, в столице зафиксировали очередной температурный рекорд с начала месяца.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Максимальная температура воздуха поднялась до +6,9 градуса. Таким образом предыдущий рекорд для этого дня 1975 года превышен на 0,2 градуса", - говорится в сообщении.

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В воскресенье, 24 января, в Киеве зафиксировали 2 температурные рекорды. Температурные показатели этого дня отвечали начале ноября. Температурный рекорд установил и следующий день.