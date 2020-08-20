Кандидаты от "Удара", СН и БЮТ лидируют в рейтинге поддержки киевлян

Выдвижение кандидатом в мэры Киева представителя "Батькивщины" Алексея Кучеренко существенно изменило положение кандидатов. Это демонстрирует августовский опрос киевлян ВОО "Передовые правовые инициативы". Экс-министр ЖКХ и первый заместитель главы комитету ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Кучеренко не оставил шансов попасть в тройку лидеров шоу-мэнам Андрею Пальчевскому и Сергею Притуле.

Данные ВОО "Передовые правовые инициативы" в августе демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от "Слуги народа", народный депутат Ирина Верещук занимает вторую строчку – 10,41%. Всего 1% от Верещук отделяет нового кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко. На четвертой позиции находится народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – он набирает 7,05% голосов.

Министр ЖКХ (2007-2010 годов) Кучеренко представляет партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Политические позиции БЮТ и "Батькивщины" в Киеве и Киевской области всегда отличались значительной поддержкой избирателей.

В исследовании также отмечается, что у Виталия Кличко и кандидата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко стабильный электорат, в то же время у других кандидатов, которые набирают 5% отмечаются электоральные перетоки — часть избирателей переходит от одного кандидата к другому.

Исходя из результатов опроса ВОО "Передовые правовые инициативы" выдвижение опытного хозяйственника Кучеренко ставит крест на шансах представителей шоу-бизнеса – Андрея Пальчевского и Сергея Притулы – без опыта работы в коммунальном секторе.