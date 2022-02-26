Как помочь армии и волонтерам: актуальная информация по столице и окрестностям

Всю ночь шли бои с русскими оккупантами. Украина не потеряла ни одного города, смогла вернуть Херсон. Одни из самых активных атак происходили в Киевском направлении. ВСУ отстояли позиции, но многим городам киевщины нужна помощь.

Gazeta.ua собрала самые актуальные инициативы, к которым могут приобщиться гражданские, чтобы помочь в войне против российских оккупантов.

Обеспечьте укрытие всем необходимым

Граждан всех городов просят по возможности приносить в укрытие, бомбоубежища и метро такие вещи: спальные мешки, пледы, одеяла и карематы. Сделайте запасы питьевой воды и базовых медикаментов. А также вещей, которые могут пригодиться для длительного пребывания граждан в хранилищах во время возможных бомбардировок.

Осторожно! Мародеры!

Жителей просят наблюдать за квартирами соседей, которые временно покинули свои квартиры. Сейчас активизировались мародеры. Чтобы отследить, есть ли владельцы жилья на месте, мародеры наклеивают бумажки с просьбой передать показатели счетчиков. В случае обнаружения таких объявлений – срывайте их.

Донорство крови

Граждан активно призывают сдавать кровь для раненых военных. В Киеве сейчас работает 2 пункта забора крови для нужд армии по адресам:

ул. Максима Берлинского, 12 (дополнительная информация по тел. 093-199-34-16)

ул. Петра Запорожца, 26 (дополнительная информация по тел. 093-158-47-55)

ВАЖНО: следует сначала позвонить по телефону, чтобы уточнить нуждаются ли сейчас конкретно в вашей группе и резусе крови. Самая большая потребность сейчас кровь с минусовым резусом..

Какая помощь нужна столице и окрестным городам

Киев

Главный военный госпиталь нуждается в следующих медикаментах: транексановая кислота 100 мг/мл, дексалгин/дексалгин/кеторолак/кетолонг/кетролгин/кетанов. Растворы в пластике: натрия хлорид, стерофундин, гек, геласпан, пплазмовен, рингера. Шприцы всех размеров, кроме инсулиновых. Адреналин/норадреналин, ондансетрон 100мг, магнезия, налоксон, нимесил/афида, армированный скотч минимальные катушки, противовирусные и с мукалтирующим эффектом, дофамин, гидазепам, барволал, корвалмент, корвалол, венфлоны роже.

А также любые генераторы, газовые водки+баллоны, фонарики, батарейки, рации, павербанки. Любая еда, вода, кофе, чай, сладости, одеяла, подушки, матрасы. Если вы не можете самостоятельно принести вещи или еду в госпиталь, можно позвонить по этому номеру 0(67) 234 61 06 и к вам приедут и заберут помощь для медиков.

Подразделению Теробороны необходимы турникеты, бандаж перевязочный (израильский), онклюзионные повязки, антисептики, физраствор (желательно в пластике), АХД 2000, стойки для капельниц. Если есть что-то из списка, обращайтесь по телефону 0(99) 462 62 40

Автор: Facebook/Ганна Маляр В Киев завезли дополнительное оружие для нужд Теробороны.

Боярка

Нужна мужская одежда от 40 размера и больше для раненых солдат. В частности, брюки, трусы, носки, тапочки, шлепанцы, постельное белье, ветошь и еда.

Кто чем может помочь приносите в больницу в Буче (возле фонтана яка).

Управление социальной защиты Боярского городского совета просит сообщать об имеющихся ресурсах и нуждах граждан, наиболее незащищенных слоев населения. Обращайтесь по тел. 063 355-92-82

В частности, необходима информация о возможности предоставления: размещение, транспортировка, продукты питания, средства гигиены и индивидуальной защиты, лекарства, технические средства реабилитации и т.д.

Сбор средств на нужды пунктов добра для наиболее уязвимых категорий населения.

4731 2196 1116 0528

Пункт добра на Дежнева, 62, ежедневно. Тел. 068 762 68 78. Есть отделение натуральной помощи, работающее на прием и выдачу. При необходимости есть возможность получить инвалидную коляску. Пункт на Шевченко, 82-Д работает круглосуточно. Тел. 097 536 68 67. Центр социально-психологической реабилитации на Крещатике, 83. Работает по будням с 9.00 до 18.00, выходные с 13.00 до 16.00. Тел. 067 736 54 19, 050 901 69 78.

Ирпень

Тероборона требует водителей, механиков и наводчиков. Обращаться по тел.: 0(99) 550 84 03

Пособие по питанию для военных просьбы звонить по номерам: 0(93) 007 26 01, 0(67) 460 11 39

Волонтеры собирают такие вещи: варежки, нижнее белье, носки, теплики и рации, варежки тактические, бушлаты, термобелье, сигареты, кариматы, спальники, бинокли, жгуты, фонари и батарейки. Обращайтесь по тел.: 050 190 52 55

Пуща-Водица

Роддом Лелека для оказания помощи раненым бойцам ВСУ нуждается в медикаментах первой необходимости: клексан, бинты, марля, вата, шприцы 20 мл, жгуты, йод, зеленка. Просьба приносить медикаменты по адресу: Пуща Водица, ул. Цветы Цисык, 56

В Украине идет полномасштабная война с Россией. За это время выросли потребности в медикаментах и ​​донорской крови для украинской армии. Медицинский батальон "Госпитальеры" объявил сбор средств на неотложные нужды для медиков. А скауты по организации "Пласт" инициировали сбор медикаментов для помощи военным. Чем гражданские могут сейчас помочь в войне с Россией, читайте здесь.