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Спецтема: Напад Росії на Україну

"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии

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В Украине идет второй день полномасштабной войны с Россией. За это время выросли потребности в медикаментах и ​​донорской крови для украинских военных. Медицинский батальон "Госпитальеры" объявил сбор средств на неотложные нужды для госпитальеров. А украинские скауты по организации "Пласт" инициировали сбор медикаментов для помощи военным.

Gazeta.ua собрала волонтерские инициативы, помогающие в войне с россиянами.

Сбор 500 тысяч на срочные нужды для госпитальеров и 1 208 425 грн, чтобы закрыть предыдущие счета за медикаменты объявил медицинский батальон "Госпитальеры".

"Уже сейчас мы прогнозируем привлечение более 100 наших добровольцев медиков и парамедиков госпитальеров в случае еще большей вооруженной агрессии. Уже сейчас мы отправили экипажи на юг, север и запад страны, а также готовим комплектацию дополнительных экипажей на нашей базе (восток - Gazeta.ua)", - сообщила Яна Зинкевич командир медицинского батальона на официальной странице Facebook.

Организация сейчас ремонтирует автомобили, комплектует людей амуницией и медицинской комплектацией (рюкзаки, РПС, ампульницы и расходники, средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми вещами для автономной работы групп).

Также обсудили этапы развертывания батальонов УГА, частью которых "Госпитальеры" и сотрудничество с Вооруженными силами для наиболее эффективной помощи армии. Помогают другим медицинским экипажам в средствах защиты и необходимых расходников для создания большего количества экипажей эвакуации и парамедиков.

В случае перечисления средств - планируют закупить дополнительные спальники, рации Motorola, инфузию и все к ним. Оплатить счет 91 тысяч на костные катетеры, спинальные ноши, ремонт дополнительных автомобилей, дополнительные аптечки, мягкие ноши, РПС, налобные фонарики, медицинские рюкзаки и ампульницы.

Автор: facebook.com/hospitallers
  Медицинский батальон "Госпитальеры" закупает амуницию и медицинскую комплектацию для парамедиков
Медицинский батальон "Госпитальеры" закупает амуницию и медицинскую комплектацию для парамедиков

Помочь можно по этим реквизитам:

5168755456349881 - ПриватБанк, Анна Федянович

МФО банка: 305299

IBAN: UA933052990000026208895706239

✅Счет получателя: 26208895706239

РНОКПП получателя: 2960215965

Валюта карты: UAH

Назначение платежа:

Пополнение счета: благотворительная помощь медицинскому батальону "Госпитальеры".

4441114455759553 Дорошенко Татьяна. Монобанк

4149629301181756 Герасимьюк Елена. Приватбанк

5168 7427 2503 4353

Емельянова Елена

Приватбанк

5168 7573 9302 2654 Ирина Чергава приватбанк

________________________________

Swift-переводы:

✅BENEFICIARY

Получатель : FEDIANOVYCH HANNA VITALIIVNA

51400, Украина, регион Днипропетровска, регион Павлоградский, город Павлоград, street Zakhidna,building 13

IBAN:

UA973052990262086400928825287

✅ACCOUNT

Счет в банке получателя :4149 4993 9795 0427

✅BANK OF BENEFICIARY

Банк получателя

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

✅CORRESPONDENT ACCOUNT

Счет банка получателя в банке-корреспонденте

0011000080

✅INTERMEDIARY BANK

Банк-корреспондент

JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Валюта карты:USD ____________________________________

✅BENEFICIARY

Получатель FEDIANOVYCH HANNA VITALIIVNA

51400, Украина, регион Днипропетровска, регион Павлоградский, город Павлоград, street Zakhidna,building 13

IBAN: UA323052990262006400928825801

✅ACCOUNT

Счет в банке получателя 5168 7451 2080 1474

✅BANK OF BENEFICIARY

Банк получателя

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

✅CORRESPONDENT ACCOUNT

Счет банка получателя в банке-корреспонденте

623-160-5145

✅INTERMEDIARY BANK

Банк-корреспондент

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

Валюта карты: EUR

_____________________________________

Western Union: Федянович Гана Виталиевна

MoneyGram: Федянович Гана Виталийовна

Сбор медикаментов для военных

Пластуны организуют сбор медикаментов и инструментов для оказания первой неотложной медицинской помощи. А также принимают определенные вещи. Для этого нужно связаться с представительницей организации Анной-Вероникой — @fortificationx у телеграмм. Пластуны сами забирают помощь из Украины, Польши, Вены (в ближайшие дни).

Помочь можно вещами

Нужны следующие вещи: спиртовые салфетки, гемостатический бинт, назофарингиальная трубка, ларингиальная трубка, набор для коникотомии, декомпрессионная игла, окклюзивная наклейка (торакальная грудная наклейка), термоодеяло, носители типа YUTA, щенный ворот Ambu Perfit ACE, Israeli Emergency Bandage 8"/12".

А также дополнительные медицинские рюкзаки, дополнительные, ампульницы, наборы для переливания крови, спиртовые салфетки, сприцы 5,10мл, перчатки одноразовые, мелоксикам, ципрофлоксацин, новалис, кейвер, парацетамол, транексамова кислота, инсулин новорапид, бинты, бинты, рации Motorola, инфузии и все к ним, спинальные ноши, дополнительные аптечки, мягкие ноши, дополнительные РПС, дополнительные налобные фонарики, бронеплиты UHMWPE, 2+ класса, трапециевидные, каски баллистические TOR-D, софтшелл куртка, комплект брюки+китель, плитоноски, комплекты термобелья, термоноски, каска, софтшел куртка, если будет плиты, тактические жгуты, аптечка базовая, кровоостанавливающие, ремень одноточечный (по возможности), итог под 1 магазин (цвет койот), армейский поддупник, разгрузка итоги, подмагазин и тепла .

Сдача крови для раненых

Автор: Инсайдер UA
  Очередь в пункт сдачи крови. За первый день полномасштабной войны, 24 февраля, киевляне сдали втрое больше крови, чем обычно.
Очередь в пункт сдачи крови. За первый день полномасштабной войны, 24 февраля, киевляне сдали втрое больше крови, чем обычно.

Стать донором крови может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, прошедший соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения Украины.

Сейчас будут работать 2 пункта забора для нужд армии по адресам:

ул. Максима Берлинского, 12 (дополнительная информация по тел. 093-199-34-16)

ул. Петра Запорожца, 26 (дополнительная информация по тел. 093-158-47-55).

Пункты приема доноров будут работать ежедневно с 8:00 до 18:00, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты.

В течение всего дня, 24 февраля, кровь сдали 494 жителей столицы. Это почти в три раза больше, чем в среднем обычно.

Помощь требуется больнице

Роддом Лелека, расположенный в Пуще Водице, начал оказывать помощь раненым бойцам ВСУ. В медицинском учреждении есть потребности в медикаментах первой необходимости: клексан, бинты, марля, вата, шприцы 20 мл, жгуты, йод, зэленка. Просьба приносить медикаменты по адресу: Пуща Водица, ул. Цветы Цисык, 56

Также помощь требуется травматологическому отделению Ирпенской городской больницы. В частности, большое количество влаговпитательных пеленок и салфеток. Об этом рассказал ортопед заведения Александр Юрчишин.

Работникам и пациентам больницы в Буче нужна еда, сообщают местные жители.

Волонтер Сергей Притула объявил об открытии координационного штаба для оказания помощи защитникам Киева. Тот будет работать в районе метро Золотые Ворота.

Автор: Василина КОПИТКО
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