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пятница, 20 сентября 2019 13:15

"Кайфуй, люби, климат защищай" - в Киеве проходит международный климатический марш
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Сегодня в Киеве проходит Международный климатический марш.

Около тысячи человек хотят привлечь внимание к экологической ситуации в мире, сообщает корреспондент Gazeta.ua

Международный климатический марш в Киеве. Собрал около тысячи человек
Фото: Юлия Пасечник
Международный климатический марш в Киеве. Собрал около тысячи человек
Международный климатический марш в Киеве. Собрал около тысячи человек
Международный климатический марш в Киеве. Собрал около тысячи человек
Международный климатический марш в Киеве. Собрал около тысячи человек

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Участники начали шествие в 12:00 с Михайловской площади и планируют прийти в Офис президента Украины. В колонне собралось много иностранцев.

Требуют сократить выбросы в атмосферу СО2 (углекислого газа. - Gazeta.ua) и пластика.

Еще одно требование - чтобы Украина к 2050-му перешла на возобновляемые источники энергии.

В 2030-2050-х изменения климата станут причиной дополнительных 250 тыс. смертей в год из-за недоедания, малярию, диарею и аномальной жары, по данным Всемирной организации здравоохранения. Загрязнение воздуха и изменения климата названа одна из 10 наиболее опасных угроз для здоровья людей.

Организаторами марша является международное движение 350.оrg. Всего сегодня на улицы вышли около 10 млн человек в 150 странах мира.

В Украине шествие организовали в 5 городах.

У Кабинета министров устроили экологический митинг школьники и учителя одного из учебных заведений из Ровно.

Автор: Юлия Пасечник
  Школьники устроили экологический протест под Кабинетом министров
Школьники устроили экологический протест под Кабинетом министров

Сначала к детям вышел Анатолий Оржель - новый министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. Несколько минут переговаривался с учителями и детьми.

Когда подошли участники Климатического марша, быстро вернулся в здание Кабмина.

Титановый карьер строят в лесу возле села Тарасовка Володарского района Киевского района. Месторождение будет пролегать между соседними деревнями Логвин, Михайловка, Тадиевка, Щербаками и Фастовка Белоцерковского района. Жители этих сел выступают против строительства.

Добыча будет вредить экологии и истощит реку Рось, говорят. В знак протеста хотят перекрыть трассу Киев - Одесса.

Автор: Gazeta.ua
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