К Киеву приближается буря - когда ждать непогоды

Киев накроет гроза со шквальным ветром. Фото: pixabay.com

В среду, 28 июля, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидаются грозы и мощные порывы ветра, сообщил Укргидрометцентр.

"Шквалы ветра 15-20 метров в секунду. Первый уровень опасности, желтый. Во время грозы необходимо закрывать окна и не подходить к ним. Не браться за металлические входные двери", - говорится в сообщении.

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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.