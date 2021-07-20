Показали, какую беду наделала стихия в Киеве

В Киеве продолжают ликвидировать последствия вчерашней непогоды. 19 июля коммунальщики до полуночи убирали улицы. Сегодня первая техника выехала на рассвете.

Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстроя.

Фото: "Киев Сейчас"

"Продолжают поступать звонки о поваленных, сломанных деревьях и ветках. Всего за сутки от начала ливня поступило 170 обращений", - рассказали коммунальщики.

Отмечают, что больше всего от стихии пострадал Шевченковский район столицы.

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"Кроме поврежденных деревьев, работники обнаружили поломанные элементы благоустройства. В Сырецком парке дерево упало на канатный комплекс. В парке им. Александра Пушкина повреждена детская площадка, а на Поляне сказок в парке Нивки смыло дорожку из деревянных булыжников", - добавили в сообщении.

Если упало дерево или сломались ветви, просят звонить в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя по телефону: 0(44) 272 40 18.

Непогода со шквальным ветром и мощным ливнем накрыла Киев 19 июля после обеда. Кроме магистралей, вода подтопила подземные переходы к станциям метро. Стихия повалила и сломала 180 деревьев, еще более 200 повреждены - сломаны ветви. В течение 30 мин. в столице выпало 18 мм осадков, что равно почти недельной норме.