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среда, 19 декабря 2018 10:35

Ирпенский горсовет утвердил обновленный генеральный план города

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Ирпенский горсовет утвердил обновленный генеральный план города
Ирпенский городской совет утвердил обновление генерального плана города

Депутаты Ирпенского городского совета одобрили обновление генерального плана города. За это решение они проголосовали сегодня, 19 декабря, на сессии горсовета.

Как отмечалось на сессии, основные направления принятых изменений - спасение зеленых зон и создание новых парков и рекреационных территорий, отвода участков для строительства новых школ и детсадов, сохранение частного сектора, вынесения многоэтажной застройки за пределы центральной части города и тому подобное.

Так, обновленный генплан предусматривает изменение целевого назначения пяти крупных участков общей площадью около 40 гектаров с многоэтажной застройки на создание парковых зон. Это, в частности, территории при въезде в Ирпень со стороны Романовки, участки, известные как "парк Стельмаха" и "заповедник Мужеловский", и зеленая зона в районе улицы Котляревского и Чехова.

В результате переговоров с владельцами распределенной ранее земли нынешней городской власти удалось договориться о выделении участков для строительства 6-ти коммунальных школ и 14-ти дошкольных учреждений, что отражено в новой версии генплана.

Вопреки неправдивой информации, которая распространялась в последнее время в соцсетях, частному жилому сектору никоим образом не угрожает наступление многоэтажек. Соответствующий запрет закреплен в обновленном генеральном плане, отметил в комментарии журналистам главный архитектор Ирпеня Михаил Сапон.

По его словам, информация о планах сегодняшнего горсовета отдать пойму реки Ирпень под многоэтажную застройку, также является фейком, ведь вся территория поймы была распределена еще в 2006-2014 годах.

Как отметил, в свою очередь, председатель Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк, ныне городская власть наоборот делает все возможное, чтобы использовать пойменные земли с рекреационной целью. В частности, новым генпланом предусмотрено продление новопостроенной набережной как в направлении Романовка, так и в сторону Гостомельского шоссе. Таким образом, набережная с соответствующей инфраструктурой станет одной из главных туристических достопримечательностей Ирпеня.

Напомним, работа над проектом обновления генерального плана Ирпеня началась в 2017 году. Проект был поддержан жителями города, которые приняли участие в общественных слушаниях 30 ноября с.г.

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19
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