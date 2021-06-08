Иностранец контрабандой хотел отправить в Украину бриллианты

Столичные таможенники перехватили более 60 американских цветных бриллиантов. Драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину из Балтимора, не задекларировав должным образом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Фото: Киевская таможня

"Три международные почтовые отправления от одного отправителя из американского Балтимора направлялись на адрес киевлянина и жителей Днепра. Согласно декларациям, в этих посылках должны были находиться "распределители документов" стоимостью $0", - говорится в сообщении.

В отправлениях обнаружили 61 бриллиант в зип-пакетах с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней.

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Из них:

- три бесцветных, стоимость $2,9 тыс.;

- два необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком;

- два желтых - крупные и самые дорогие из всех, стоимость $5,3 тыс.

Общая стоимость бриллиантов составила 319 тыс. грн. Камни изъяли. Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил.

В киевском аэропорту "Борисполь" разоблачили двух жителей Киева, которые пытались незаконно ввезти в страну бриллианты. Ценности спрятали в нижнем белье. Во время осмотра таможенники обнаружили шесть пакетиков с бесцветным камнями общим весом 39,2 г.