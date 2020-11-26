Мужчина и женщина шли через таможню с бриллиантами в трусах

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

В киевском аэропорту "Борисполь" разоблачили двух жителей Киева, которые пытались незаконно ввезти в страну бриллианты.

Свои ценности нарушители спрятали в нижнем белье. Во время осмотра таможенники обнаружили 6 пакетиков с бесцветным камнями общим весом 39,2 г, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины,

"Пассажиры - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, возвращались в Украину из Турции. Для прохождения таможенного контроля выбрали упрощенный канал "зеленый коридор". Инспекторы таможни спрашивали пассажиров о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию. Оба пассажира дали отрицательный ответ. Имея достаточные основания для тщательной проверки, таможенниками применили к пассажирам личный досмотр. Только после этого, как мужчина, так и женщина, добровольно предъявили инспекторам таможни шесть zip-пакетиков с камнями", - сказано в сообщении.

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Четыре пакетика с драгоценными камнями весом 23,2 г находились в надетом на женщине нижнем белье. Такой же тайник использовал и мужчина. Он на себе прятал два zip-пакетика с камнями весом 15,9 г.

На мужчину и женщину составили админпротоколы. Бриллианты изъяты. Их стоимость будет определена дополнительно.

На пункте пропуска международного аэропорта "Борисполь" поймали 27-летнюю женщину с чемоданом наркотических таблеток. Она намеревалась ввезти в Украину почти 70 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующие вещества псевдоэфедрин. Наша соотечественница прибыла в аэропорт рейсом из Иордании.