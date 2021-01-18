Hyundai закрутило на оживленном перекрестке: видео аварии

Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 18 января, на пересечении ул. Пуховской и Крайней в Киеве произошла аварий с участием 3 автомобилей.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением при перестроении. В результате автомобиль занесло, что повлекло столкновение с Subaru. От удара последний въехал в автомобиль Nissan, который остановился пропустить пешеходов", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai. Ему понадобилась помощь медиков.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств происшествия.

"Водители, будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость с учетом дорожных обстоятельств", - призвали патрульные.

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В Киеве с 11 по 17 января произошли 712 ДТП. Неделей ранее, с 4 по 10 января, 331 авария.