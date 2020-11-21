Годовщина начала Революции Достоинства: в Киеве усилили меры безопасности

Сотрудники полиции диалога и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий. Фото: unsplash

В столице усилили меры безопасности в местах проведения событий по случаю 7-й годовщины начала революции Достоинства и Дня Свободы. Большинство мероприятий проведут в центральной части Киева.

На локациях, где будут проходить акции с массовым участием граждан, перед началом их проведения специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проведут тщательную проверку. Правоохранители усилили охрану и на центральных станциях столичного метрополитена, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

Чтобы не допустить конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка, сотрудники полиции диалога и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий, а при необходимости - выборочные поверхностные проверки граждан.

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Для координации действий правоохранительных органов и немедленного реагирования в случае изменения оперативной обстановки или возникновения внештатных ситуаций, в столичном главке милиции Киева работает ситуационный центр.

В Киеве патрульные обнаружили 33 водителей с признаками опьянения. Одного из них на ул. Вадима Гетьмана инспекторы остановили благодаря прохожему.