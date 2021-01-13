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среда, 13 января 2021 19:15

Генератор адресных указателей создали для Киева

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Генератор адресных указателей создали для Киева
Так выглядят указатели нового образца. "Агенты перемен" создали генератор адресных указателей. Фото: "Агенти змін"

Команда "Агентів змін" разработала сайт-генератор адресных указателей с названиями улиц и номерами домов столицы. С его помощью можно самостоятельно создать макет указателя и загрузить его для отправки в печать.

Об этом сообщили на странице в Facebook "Агенти змін".

"В прошлом году оказалось, что есть распоряжение, которое утверждает наши указатели. Поэтому считаем их теперь официальными. За это время мы сделали немало персональных заказов для всех желающих разместить себе новые указатели: делали макеты, рассказывали, где размещать, и давали контакты производителей. И нам очень приятно, что люди хотели размещать у себя именно новые указатели", - говорится в сообщении.

Для работы с генератором нужно:

- Выбрать нужный тип указателя, ввести название улицы или номер, или и то и другое;
- Сайт помогает найти название улицы или вы можете ввести полностью свою;
- Система самостоятельно транслитерирует название по всем правилам, но остается возможность ввести транслит вручную;
- Сайт подстраивает номера типа "5-А" под необходимый формат;
- Скачиваете PDF макет готовый к производству.

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Вскоре дизайнеры планируют доработать автокомплит с названиями и добавить туда новые декоммунизированные улицы.

Добавят в генератор и пошагового помощника, который поможет, в частности, выбрать необходимый тип и размер указателя, материалы, производителей и предоставит рекомендации по установке.

Дизайнеры разработали новые образцы адресных указателей еще в 2016 году по запросу КП "Киевжилспецэксплуатация". Их утвердили распоряжением КГГА №409 от 07.03.2019.

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